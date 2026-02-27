Der BSV Halle-Ammendorf errang am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 163 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Haldensleber SC.

Pascal Pannier (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

28. Minute: BSV Halle-Ammendorf in Führung dank zwei Treffern von Pascal Pannier – 2:0

Unmittelbar darauf gelang es Pannier, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (28.). Der BSV Halle-Ammendorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Haldensleber SC

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Kowalski (85. Bergmann), Meyer (77. Schöneck), Hoffmann (72. Klein), Englich, Schubert (85. Piontek), Winkler, Schmitz, Pannier (72. Agwu), Dabel, Niesel

Haldensleber SC: Switala – Hevekerl (69. Neumann), Ebel, Krüger (64. Boege), Ebel (51. Mäde), Schunaew, Zimmermann, Thieke, Von Ameln, Hüttl, Hebekerl (51. Wille)

Tore: 1:0 Pascal Pannier (25.), 2:0 Pascal Pannier (28.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Kilian Kunert; Zuschauer: 163