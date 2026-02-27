Einen 4:3 (2:2)-Heimerfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen heimste der SC Bernburg am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Bernburg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SC Bernburg und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Freitag 4:3 (2:2) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Rune-Kjell Litzenberg für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Carlos Krüger den Ball ins Netz.

Minute 38 SC Bernburg auf Augenhöhe mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 38. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Bitterfeld-Wolfener nahmen aber nochmal Anlauf. Viacheslav Potapenko versenkte den Ball in der 44. Minute. Gleichstand. Der SC Bernburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Nils Erik Fahland schoss und traf in der 50. Spielminute. Es wollte den Bernburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Litzenberg traf in Spielminute 66 zum zweiten Mal. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Edozie Christian Chidera den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Bernburg sicherte (82.). In Spielminute 91 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SC Bernburg: Röder – Chidera, Raeck, Strobach (90. Giemsa), Becker, Schauer, Heute (69. Weigel), Fahland (86. Hilmer), Schmidt (90. Binkau), Krüger (81. Staat), Heitzmann

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Weimann, Potapenko (80. Born), Ehrhardt, Ludwig, Bark (66. Galushyn), Böhme, Hadaschik, Sumka, Litzenberg, Günther

Tore: 0:1 Rune-Kjell Litzenberg (6.), 1:1 Carlos Krüger (38.), 2:1 Paul Johannes Günther (38.), 2:2 Viacheslav Potapenko (44.), 3:2 Nils Erik Fahland (50.), 3:3 Rune-Kjell Litzenberg (66.), 4:3 Edozie Christian Chidera (82.); Zuschauer: 154