Am 7. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen gegen den SC Bernburg ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Mittwoch haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der SC Bernburg ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Usman Taiwo das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Illia Hlynianyi den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (39.).

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Eric Krogmann konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.10.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 7

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg steckte einmal Gelb ein.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Nils Erik Fahland, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bernburger zu erlangen (74.). In Spielminute 74 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SC Bernburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Przigode – Bauer, Brenner (37. Schlegel), Günther (82. Bark), Englich, Hlynianyi, Born, Krogmann (68. Potapenko), (82. Hadaschik), Hoffmann, T. N. Krüger (60. Kirst)

SC Bernburg: Schneider – Strobach, Linse, Hartmann, Taiwo, Chidera, Lange, Dreier, Tsipi, Berishaj (87. Lange), Fahland (90. Becker)

Tore: 0:1 Usman Taiwo (30.), 1:1 Illia Hlynianyi (39.), 2:1 Eric Krogmann (66.), 2:2 Nils Erik Fahland (74.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Marvin Marmulla, Silvio Rüdiger; Zuschauer: 104