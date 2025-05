Ein 2:2 (1:2)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SG Rot-Weiß Thalheim und BSV Halle-Ammendorf am 31. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Nach einer packenden Aufholjagd haben sich die SG Rot-Weiß Thalheim und der BSV Halle-Ammendorf am Freitag 2:2 (1:2) getrennt.

Max Matthias Kowalski traf für den BSV Halle-Ammendorf in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: In Minute 37 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Kowalski.

37. Minute: SG Rot-Weiß Thalheim liegt 0:2 zurück

Thalheim lag 0:2 zurück. In Minute 45 jedoch wendete sich das Blatt: Queba Sonco startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 31

Das rettende Tor für die SG Rot-Weiß Thalheim fiel zwölf Minuten nach der Pause, als Wiktor Piotr Rekas den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Bitterfeld-Wolfener Team errang (57.). Die Gegner von der SG Rot-Weiß Thalheim beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die SG Rot-Weiß Thalheim hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – BSV Halle-Ammendorf

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Prielipp, Bakkush (46. Mrozik), Sonco, Seniura (46. Stashenko), Rekas, Kuras, Moroz (46. Trojandt), Slupski, Shtohryn (74. Petrov), Lytvyn (64. Pfeifer)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Bergmann, Niesel, Schubert (78. Klarner), Kusat (46. Saul), Schmitz, Kowalski (80. Meyer), Schunke, Schöneck, Piontek, Pälchen (84. Thurm)

Tore: 0:1 Max Matthias Kowalski (12.), 0:2 Max Matthias Kowalski (37.), 1:2 Queba Sonco (45.), 2:2 Wiktor Piotr Rekas (57.); Zuschauer: 144