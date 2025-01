Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SG Rot-Weiß Thalheim und SV Fortuna Magdeburg am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die SG Rot-Weiß Thalheim und die SV Fortuna Magdeburg haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:0). Während des Spiels wurden viele Verwarnungen von Schiedsrichter Niklas Schimpf (Salzatal) ausgesprochen. Insgesamt dreizehn Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Pavel Pfeifer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 75 wurde das Gegentor durch Arne Otto Gerstner erzielt.

75. Minute SG Rot-Weiß Thalheim auf Augenhöhe mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1

Unentschieden. Thalheims Yurii Moroz konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte die SV Fortuna Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Charlie Schüler (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erzielen (90.+1). In Spielminute 95 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Rot-Weiß Thalheim sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Fortuna Magdeburg

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Piven (90. Kunyk), Nweke, Petrov (56. Trojandt), Shtohryn, Pfeifer, Sonco (79. Abduramane), Prielipp (66. Bakkush), Moroz, Stashenko, Lytvyn (88. Kuras)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Riemann (46. Gerstner), Schüler, Megel, Thomas (86. Kovkrak), Halilaj, Halilaj (62. Steinbach), Pide, Thon (46. Gnaka), Lange, Weidemeier (67. Kauka)

Tore: 1:0 Pavel Pfeifer (10.), 1:1 Arne Otto Gerstner (75.), 2:1 Yurii Moroz (84.), 2:2 Charlie Schüler (90.+1); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Eric Bregulla; Zuschauer: 72