Dem FSV Barleben 1911 e. V. glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 61 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Es waren schon 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Palle Jespersen für Barleben traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Barleber legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Valentin Pung der Torschütze (38.).

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

30 Minuten nach der Pause konnte Jamil Pepito Zander (Barleben) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 4:1 gingen die Barleber als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Wasylyk (80. Schäfer), Lohse, Röhl (46. P. Hauer), Laabs, Pung (51. Priese), M. Hauer, Eichholz (73. Fröhlich), Zander, Duda, Jespersen (66. Magnus)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Wróblewski (79. Henze), Hoffmann, Schinkel, Kunyk, Zahrt (46. Ndour), Schmökel (71. Zawada), Prielipp, May, Sonco, Kuras (46. Embalo)

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61