Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber SC Bernburg gegen den SV 1890 Westerhausen ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Am Freitag haben sich der SC Bernburg und der SV 1890 Westerhausen eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Nils Erik Fahland (SC Bernburg) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bernburger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Arthur Krishteyn der Torschütze (14.).

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen steckte einmal Gelb ein.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 57 jedoch wendete sich das Blatt: Lukas Stridde startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Leon Christian Schmidt wurde für Franz Lange eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Kai Lasse Brahmann für Zdenek Weickert und Adriel Ribeiro De Oliveira für Andrej Weickert den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SC Bernburg kassierte zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Andrej Weickert, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Westerhausener zu erlangen (85.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV 1890 Westerhausen

SC Bernburg: Friedrich – Lange (67. Schmidt), Raeck, Fahland (86. Weigel), Giemsa, Krüger, Hilmer, Schauer, Staat (90. Heute), Krishteyn, Streithoff

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Miranda Conceicao, Masaka (85. Rojas Peredes), Winter, Masur, Stridde, Rodrigues Lima Filho, Brahmann (77. Weickert), Ribeiro De Oliveira (82. Weickert), Lehmann, Lehmann

Tore: 1:0 Nils Erik Fahland (10.), 2:0 Arthur Krishteyn (14.), 2:1 Lukas Stridde (57.), 2:2 Andrej Weickert (85.); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Nils Pilz, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 89