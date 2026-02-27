Der BSV Halle-Ammendorf erzielte am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 163 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Haldensleber SC.

Halle/MTU. Am Freitag konnte das Publikum im Stadion der Waggonbauer ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Hallenser gewannen souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Haldensleber.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Pascal Pannier das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Pascal Pannier kickt BSV Halle-Ammendorf in 2:0-Führung – Minute 28

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Pannier den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (28.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. Die Hallenser haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Haldensleber SC

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Englich, Winkler, Dabel, Pannier (72. Agwu), Schubert (85. Piontek), Schmitz, Meyer (77. Schöneck), Niesel, Kowalski (85. Bergmann), Hoffmann (72. Klein)

Haldensleber SC: Switala – Hüttl, Zimmermann, Schunaew, Krüger (64. Boege), Hevekerl (69. Neumann), Thieke, Ebel, Von Ameln, Hebekerl (51. Wille), Ebel (51. Mäde)

Tore: 1:0 Pascal Pannier (25.), 2:0 Pascal Pannier (28.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Kilian Kunert; Zuschauer: 163