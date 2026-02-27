Am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem SC Bernburg ein 4:3 (2:2)-Heimsieg über den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Bernburg/MTU. Der SC Bernburg und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben sich am Freitag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 4:3 (2:2).

Rune-Kjell Litzenberg (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Carlos Krüger den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen SC Bernburg und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 38. Minute

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 38. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Bitterfeld-Wolfener blieben ihnen auf den Fersen. Viacheslav Potapenko schoss und traf in der 44. Minute. Gleichstand. Die Bernburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Nils Erik Fahland traf in der 50. Spielminute. Die Bitterfeld-Wolfener nahmen aber nochmal Anlauf. Litzenberg traf in Minute 66 noch einmal. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Edozie Christian Chidera, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Bernburger zu entscheiden (82.). In Spielminute 91 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SC Bernburg: Röder – Krüger (81. Staat), Becker, Heitzmann, Schauer, Fahland (86. Hilmer), Strobach (90. Giemsa), Raeck, Schmidt (90. Binkau), Heute (69. Weigel), Chidera

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Ludwig, Weimann, Potapenko (80. Born), Sumka, Böhme, Litzenberg, Bark (66. Galushyn), Ehrhardt, Hadaschik, Günther

Tore: 0:1 Rune-Kjell Litzenberg (6.), 1:1 Carlos Krüger (38.), 2:1 Paul Johannes Günther (38.), 2:2 Viacheslav Potapenko (44.), 3:2 Nils Erik Fahland (50.), 3:3 Rune-Kjell Litzenberg (66.), 4:3 Edozie Christian Chidera (82.); Zuschauer: 154