Der BSV Halle-Ammendorf errang am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 163 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Haldensleber SC.

Halle/MTU. Die 163 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Haldensleber mit 2:0 (2:0) souverän.

Es waren schon 25 Minuten des Spiels vergangen, als Pascal Pannier für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

28. Minute: BSV Halle-Ammendorf in Führung dank zwei Treffern von Pascal Pannier – 2:0

Nur drei Minuten später konnte Pannier (Halle-Ammendorf) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (28.). Mit 2:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Hallenser haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Haldensleber SC

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schubert (85. Piontek), Meyer (77. Schöneck), Hoffmann (72. Klein), Winkler, Pannier (72. Agwu), Schmitz, Dabel, Englich, Kowalski (85. Bergmann), Niesel

Haldensleber SC: Switala – Von Ameln, Ebel (51. Mäde), Zimmermann, Thieke, Schunaew, Hüttl, Hebekerl (51. Wille), Ebel, Hevekerl (69. Neumann), Krüger (64. Boege)

Tore: 1:0 Pascal Pannier (25.), 2:0 Pascal Pannier (28.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Kilian Kunert; Zuschauer: 163