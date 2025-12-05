Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 327 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB Merseburg freuen.

Halle/MTU. Die 327 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Merseburg mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Hallenser (18.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Dominic Winkler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Winkler der Torschütze (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Dominic Winkler kickt BSV Halle-Ammendorf in 2:0-Führung – Minute 51

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Dmytro Piven (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB Merseburg

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann (90. Bergmann), Niesel, Pannier (85. Klein), Hotopp, Kunze, Dabel, Piven (80. Englich), Schubert, Meyer (88. Schmitz), Winkler (76. Agwu)

VfB Merseburg: Przigode – Frühauf (60. Friedrich), Wagner, Wagner (46. Berndt), Mittler (76. Arndt), Hillemann, Knerler, Bierschenk, Korngiebel, Nicodemus (76. Dähne), Kothe (60. Taubert)

Tore: 1:0 Dominic Winkler (35.), 2:0 Dominic Winkler (51.), 3:0 Dmytro Piven (70.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Jannis Körner, Reinhard Franke; Zuschauer: 327