Dem BSV Halle-Ammendorf gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB Merseburg mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 327 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Hallenser (18.). Es waren schon 35 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Dominic Winkler für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Winkler der Torschütze (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

25 Minuten nach der Pause konnte Dmytro Piven (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 3:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB Merseburg

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Dabel, Hoffmann (90. Bergmann), Niesel, Hotopp, Piven (80. Englich), Pannier (85. Klein), Meyer (88. Schmitz), Schubert, Winkler (76. Agwu), Kunze

VfB Merseburg: Przigode – Nicodemus (76. Dähne), Knerler, Mittler (76. Arndt), Wagner (46. Berndt), Kothe (60. Taubert), Frühauf (60. Friedrich), Wagner, Korngiebel, Hillemann, Bierschenk

Tore: 1:0 Dominic Winkler (35.), 2:0 Dominic Winkler (51.), 3:0 Dmytro Piven (70.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Jannis Körner, Reinhard Franke; Zuschauer: 327