Köthen/MTU. Am Donnerstag haben sich die CfC Germania 03 und der SC Bernburg ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:4 (2:0).

Bohdan Skyba (CfC Germania 03) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Ahmad Khalaf (16.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für CfC Germania 03 – Minute 16

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Till Raeck/Bernburg (52.), gefolgt von Till Raeck (SC Bernburg) in Minute 76, Usman Taiwo (SC Bernburg) in Minute 82 und Till Raeck (SC Bernburg) in Minute 85. Spielstand 4:2 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 27

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Luk Alfred Ehrenberg ersetzte Oleksandr Maier und Hannes Beier kam rein für Florian Tepper. Auf der Gastseite sprang Ivan Homazau für Usman Taiwo ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Luk Alfred Ehrenberg, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: CfC Germania 03 – SC Bernburg

CfC Germania 03: Schulze – Khalaf, Maier (86. Ehrenberg), Körner, Skyba (72. Helmstedt), Hippe (74. Kürschner), Tepper (86. Beier), Dropp (68. Michaelis), Seidel, C. Friedrich, Binkau

SC Bernburg: Schneider – Lange (46. Preuss), Chidera, Taiwo (86. Homazau), Tsipi (70. Mingramm), Raeck, Hartmann, Giemsa (46. Lange), Strobach, Krishteyn, Bichtemann (62. Fahland)

Tore: 1:0 Bohdan Skyba (12.), 2:0 Ahmad Khalaf (16.), 2:1 Till Raeck (52.), 2:2 Till Raeck (76.), 2:3 Usman Taiwo (82.), 2:4 Till Raeck (85.), 3:4 Luk Alfred Ehrenberg (90.+1); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Tobias Menzel, Andreas Pak; Zuschauer: 199