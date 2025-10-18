Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Duell zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg endet mit Remis 0:0

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 110 Zuschauer waren im Jahnstadion live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB Merseburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Radke, Hadaschik, Gründling (75. Sumka), Böhme, Bauer, Bark (72. Galushyn), Born (59. Ehrhardt), Hlynianyi, Hoffmann (56. Elflein), Litzenberg

VfB Merseburg: Bartz – Bierschenk, Wagner, Taubert, Korngiebel, Frühauf (88. Arndt), Berndt, Hillemann, Knerler, Roß (63. Erovic), Nicodemus (90. Jung)

; Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Tobias Menzel, Maximilian Soppa; Zuschauer: 110