Für den Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete das Spiel gegen den VfB Merseburg am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 110 Fußballfans waren im Jahnstadion live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB Merseburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hoffmann (56. Elflein), Hadaschik, Bauer, Böhme, Litzenberg, Bark (72. Galushyn), Born (59. Ehrhardt), Radke, Hlynianyi, Gründling (75. Sumka)

VfB Merseburg: Bartz – Nicodemus (90. Jung), Taubert, Wagner, Korngiebel, Bierschenk, Berndt, Frühauf (88. Arndt), Hillemann, Roß (63. Erovic), Knerler

; Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Tobias Menzel, Maximilian Soppa; Zuschauer: 110