Für den Gastgeber SV Fortuna Magdeburg endete das Spiel gegen den Haldensleber SC am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC. 127 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Stadion Schöppensteg Platz2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Die SV Fortuna Magdeburg rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Domitz, Rudolph, Ehrenberg (60. Karow), Lange, Pide, Valle Pousa (60. Sturm), Weidemeier (69. Gerwien), Kovkrak, Thon, Rexhepi (69. Maarouf)

Haldensleber SC: Switala – Ebel (60. Wille), Krüger, Von Ameln, Grabenberg (60. Stadler), Schunaew, Thieke, Hüttl (78. Bogdiazh), Zimmermann (73. Bögelsack), Girke, Hevekerl (64. Hebekerl)

; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127