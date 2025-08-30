Für den FSV Barleben 1911 e. V. endete der 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB Merseburg mit 2:3 (0:3).

Barleben/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der FSV Barleben 1911 e. V. und der VfB Merseburg am Samstag 2:3 (0:3) getrennt.

Eric Steven Nicodemus (VfB Merseburg) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Merseburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Danny Wagner der Torschütze (14.).

Minute 14: FSV Barleben 1911 e. V. liegt 0:2 zurück

Und auch Tor Nummer drei konnte der Barleben-Torwart nicht verhindern (39.). Der Vorsprung des VfB Merseburg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Max Schönijahn kämpfte weiter und in Minute 61 gelang Jamil Pepito Zander endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Zander (Barleben) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – VfB Merseburg

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen (46. Lohse), Von Der Gönne (61. Klajdi), Zander, M. Hauer, Priese (75. P. Hauer), Potyka (46. Schäfer), Laabs, Röhl, Eichholz (16. Wasylyk), Gruner

VfB Merseburg: Bartz (10. Przigode) – Dähne (75. Erovic), Nicodemus (68. Bierschenk), Wagner, Wagner, Berndt, Taubert, Knerler, Friedrich, Arndt, Frühauf (68. Hillemann)

Tore: 0:1 Eric Steven Nicodemus (6.), 0:2 Danny Wagner (14.), 0:3 Josua Felipe Frühauf (39.), 1:3 Jamil Pepito Zander (61.), 2:3 Jamil Pepito Zander (70.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Marvin Marmulla; Zuschauer: 94