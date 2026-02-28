Für die SV Fortuna Magdeburg endete der 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich die SV Fortuna Magdeburg und der VfB 1906 Sangerhausen am Samstag 1:2 (1:1) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Gustav Gängel für Sangerhausen traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Arne Otto Gerstner den Ball ins Netz (21.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

SV Fortuna Magdeburg und VfB 1906 Sangerhausen – 1:1 in Minute 21

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Kevin Husung, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Sangerhäuser Mannschaft den Sieg zu verschaffen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Schüler (46. Ehrenberg), Valle Pousa (54. Pide), Kauka, Weidemeier (69. Thon), Gerstner, Lange, Rudolph, Karow (46. Sturm), Halilaj, Domitz (79. Kovkrak)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Sonnenberg, Kern, Wagenhaus, Weick, Schäffner, Hildebrandt, Husung, Schneider (90. Schulz), Gängel (76. Stöhr), Halle (46. Hennig)

Tore: 0:1 Gustav Gängel (7.), 1:1 Arne Otto Gerstner (21.), 1:2 Kevin Husung (58.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Theumer, Reinhard Franke; Zuschauer: 66