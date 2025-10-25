Mit einer Niederlage für den SV Dessau 05 endete der 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:1 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Im Stadion am Schillerpark haben 215 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV Dessau 05 und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Toni Pulst (Leipzig) ausgesprochen. Insgesamt elf Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der fünften Minute der Nachspielzeit brachte Illia Hlynianyi die Gäste in Führung (95.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Dessau 05: Becker – Sparfeld, Baumgart (66. Von Zansen), Biriuk, Zoblofsky, Barabasch, Horvath, Erdmann (66. Werthmann), Pratsch, Mieth (90. Thomas), Pälchen (81. Schultz)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Ludwig (63. Sumka), Hadaschik, Ehrhardt, Born (77. Elflein), Hlynianyi, Gründling, Böhme, Bauer, Litzenberg, Bark (52. Galushyn)

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (90.+5); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Stefan Cordes; Zuschauer: 215