Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Bernburg heimste der VfB 1906 Sangerhausen am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Sangerhausen/MTU. Die 76 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen die Gäste aus Bernburg mit 2:1 (1:0) knapp.

In Minute 12 schoss Patrick Olbricht das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der SC Bernburg steckte einmal Gelb ein (34.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Gabriel Edgar Schneider den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

2:0 Vorsprung für VfB 1906 Sangerhausen – Minute 49

In der 66. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SC Bernburg kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Leon Christian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Bernburgern noch ein Tor zu verschaffen (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – F. Stöhr, Olbricht, Scholz (79. Schulz), Schneider (90. Reiber), Lange (73. J. Stöhr), Wagenhaus (69. Sonnenberg), Hildebrandt, Schäffner, Weick (90. Hennig), Kern

SC Bernburg: Friedrich – Krüger, Lange (88. Gohl), Staat, Schmidt, Becker (59. Hilmer), Fahland (88. Heute), Giemsa, Lange (59. Raeck), Krishteyn, Schauer

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76