Dem TuS Kochstedt glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, die SG Empor Waldersee mit 4:2 (3:0) zu besiegen. 112 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der TuS Kochstedt und die SG Empor Waldersee am Sonntag 4:2 (3:0) getrennt.

Nach gerade einmal 13 Minuten schoss Darvin Francis Hajowsky das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Hajowsky den Ball ins Netz (19.).

Tor Nummer drei schoss Hajowsky für Kochstedt (42.). Die Partie blieb spannend. Adrian Elias Westendorf traf für gast (51). Hannes Bruch traf für gast (59). Spielstand 3:2 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Eric Landgraf den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:2 verfestigte (63.). Damit war der Triumph der Dessauer gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS Kochstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der TuS Kochstedt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SG Empor Waldersee

TuS Kochstedt: Jeßwein – Zabel, Hein (63. Karbath), Strokosch (46. Krieg), A. Zuchowski, Hensen, Hajowsky (80. Ziemba), Ihbe, Buschmann (46. Landgraf), Streuber (75. Böhme), Krüger

SG Empor Waldersee: Bahn – Schäfer, Griebner, Gaedke (55. Schulze), Vogel (87. Loppnow), Westendorf, Bruch, Schilling, Chebbah, Rubitzsch, Herro (27. Samaniega Lopez)

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (13.), 2:0 Darvin Francis Hajowsky (19.), 3:0 Darvin Francis Hajowsky (42.), 3:1 Adrian Elias Westendorf (51.), 3:2 Hannes Bruch (59.), 4:2 Eric Landgraf (63.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Christopher Große; Zuschauer: 112