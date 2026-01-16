Der FSV Barleben 1911 e. V. erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 61 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim.

Barleben/MTU. Die 61 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber besiegten die Gäste aus Thalheim mit 4:1 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Palle Jespersen (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Barleber legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Valentin Pung der Torschütze (38.).

Minute 38: FSV Barleben 1911 e. V. mit 2:0 Vorsprung

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 schaffte es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Jamil Pepito Zander, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu erweitern (75.). Der FSV Barleben 1911 e. V. hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Eichholz (73. Fröhlich), Röhl (46. P. Hauer), Duda, M. Hauer, Lohse, Zander, Pung (51. Priese), Wasylyk (80. Schäfer), Laabs, Jespersen (66. Magnus)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Schmökel (71. Zawada), Kuras, May, Prielipp, Hoffmann, Sonco, Schinkel, Zahrt (46. Ndour), Wróblewski (79. Henze), Kunyk

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61