Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SSC Weißenfels fuhr der FSV Barleben 1911 e. V. am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Barleben/MTU. Die 73 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber besiegten das Team aus Weißenfels mit 2:1 (2:0) knapp.

Es waren bereits 30 Minuten des Spiels vergangen, als Palle Jespersen für Barleben traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Marcel Hauer den Ball ins Netz (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

43. Minute: FSV Barleben 1911 e. V. mit 2:0 Vorsprung

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Carlo Purrucker (Weißenfels) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (90.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Barleben 1911 e. V. wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSC Weißenfels

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Fröhlich (90. L. Koch), Wasylyk, Zander, P. Hauer (68. Klajdi), Röhl, Gruner, Jespersen (90. Schäfer), Laabs (90. E. L. Koch), M. Hauer (74. Lohse), Pung

SSC Weißenfels: Lohmann – Zerbe, Schumann, Schneider (46. Luib), Löser (68. Hafkesbrink), Purrucker, Dierichen, Puphal, Zozulia (78. Olajide), Raßmann (86. Necke), Koch

Tore: 1:0 Palle Jespersen (30.), 2:0 Marcel Hauer (43.), 2:1 Carlo Purrucker (90.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Moritz Winter, Stefan Schmuck; Zuschauer: 73