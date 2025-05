Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von René Rath hat am Freitag vor 190 Zuschauern auf dem Sportplatz Dölau / ganze fünf Bälle kassiert. Die Partie endete 1:5 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Silvio Rüdiger (Biederitz) zwei Gelbe Karten an die Hallenser (7., 31.). Elias Artur Rosner (SSC Weißenfels) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor : Diesmal setzte Fabian Zwarg den Ball ins Netz.

47. Minute: SV Blau-Weiß Dölau liegt 0:2 zurück

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau musste noch einmal Gelb hinnehmen. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Felix Schneider konnte in Minute 67 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau. In Minute 77 gelang es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, die Ehre der Hallenser zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Carlo Purrucker traf für Weißenfels in Minute 81. Spielstand 4:1 für den SSC Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 31

Das Spiel endete bitter für die Hallenser. In der zweiten Nachspielminute lenkte Lucas Grüneberg den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Hallenser sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SSC Weißenfels

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Horlbog, Giese, Burghardt (50. Kreideweiß), Redmann, Groß, Hensen, Pultke (81. Grüneberg), Hermann (61. Kleinert), Gros (81. Schlegel), Köhler

SSC Weißenfels: Tretropp – Kopp, Rosner (45. Zwarg), Löser, Hafkesbrink (81. Seemann), Zerbe, Schneider, Puphal, Purrucker (84. Huhn), Schumann, Zozulia (84. Krobitzsch)

Tore: 0:1 Elias Artur Rosner (42.), 0:2 Fabian Zwarg (47.), 0:3 Felix Schneider (67.), 1:3 Justin Kreideweiß (77.), 1:4 Carlo Purrucker (81.), 1:5 Lucas Grüneberg (90.+2); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Jannis Körner, Tobias Menzel; Zuschauer: 190