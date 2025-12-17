Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den BSV Halle-Ammendorf mit 1:2 (0:2).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Kai Uwe Ziegler. Der Trainer von Thalheim musste sein Team bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Halle-Ammendorf beobachten.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Steven Niesel für Halle-Ammendorf traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim musste einmal Gelb hinnehmen (26.). Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: In Minute 32 wurde das zweite Tor durch Dominic Winkler erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

In der 59. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Luca Finn Prielipp den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Thalheim erlangte (89.). In Spielminute 94 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – BSV Halle-Ammendorf

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Kolomiiets (46. May), Bakkush (90. Zawada), Schmökel, Lytvyn, Seniura, Jalo, Ndour (65. Schinkel), Prielipp, Gräbe-Schmelzer (65. Sonco), Moroz

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Piven (78. Bergmann), Winkler, Kunze, Niesel, Hotopp, Hoffmann (78. Piontek), Dabel, Schubert, Agwu (65. Schmitz), Meyer (65. Kowalski)

Tore: 0:1 Steven Niesel (10.), 0:2 Dominic Winkler (32.), 1:2 Luca Finn Prielipp (89.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Emilio Pepe Krauße, Steffen Look; Zuschauer: 80