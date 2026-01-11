Sydney - Polens Tennisstars haben erstmals den United Cup gewonnen. Nach zwei Finalniederlagen in den beiden Jahren zuvor setzte sich Polen in Sydney im Endspiel gegen die Schweiz mit 2:1 durch. Den entscheidenden Punkt holten Katarzyna Kawa und Jan Zielinski im Mixed-Doppel. 2024 hatte Polen im Endspiel gegen das deutsche Team verloren, 2025 waren im Finale die USA zu stark.

Die beim Team-Wettbewerb so stark auftrumpfende Belinda Bencic hatte die Schweiz in der Ken Rosewall Arena in Führung gebracht. Bencic siegte gegen die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek mit 3:6, 6:0, 6:3 und gewann damit beim United Cup alle ihre fünf Einzel.

Weil danach Hubert Hurkacz gegen Stan Wawrinka mit 6:3, 3:6, 6:3 gewann, musste die Entscheidung im Mixed fallen. Hier setzten sich Kawa und Zielinski gegen Bencic und Jakub Paul mit 6:4, 6:3 durch.

Deutsches Team früh raus

Das deutsche Team um Alexander Zverev und Eva Lys hatte den Einzug ins Viertelfinale nach einem 3:0 gegen die Niederlande und einem 0:3 gegen Polen verpasst. Zverev bereitet sich deshalb bereits seit ein paar Tagen in Melbourne auf die am 18. Januar beginnenden Australian Open vor. Im vergangenen Jahr stand der Weltranglisten-Dritte beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres im Finale, wo er sich dem Italiener Jannik Sinner in drei Sätzen geschlagen geben musste.