Für den SV Dessau 05 endete der 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:1 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Dessau 05 und 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 215 Zuschauer waren im Stadion am Schillerpark live dabei. Schiri Toni Pulst (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt elf Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der fünften Minute der Nachspielzeit brachte Illia Hlynianyi die Gäste in Führung (95.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Dessau 05: Becker – Erdmann (66. Werthmann), Biriuk, Pälchen (81. Schultz), Sparfeld, Zoblofsky, Barabasch, Mieth (90. Thomas), Baumgart (66. Von Zansen), Horvath, Pratsch

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Ehrhardt, Gründling, Bark (52. Galushyn), Born (77. Elflein), Hadaschik, Böhme, Bauer, Ludwig (63. Sumka), Hlynianyi, Litzenberg

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (90.+5); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Stefan Cordes; Zuschauer: 215