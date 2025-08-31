Für den Gastgeber SV Dessau 05 endete das Spiel gegen die SG Rot-Weiß Thalheim am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Dessau 05 und die SG Rot-Weiß Thalheim ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Gäste (21.). Es waren bereits 32 Minuten des Spiels vergangen, als Maurice May für Thalheim traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Niklas Mieth der Torschütze (54.).

1:1 im Duell zwischen SV Dessau 05 und SG Rot-Weiß Thalheim – Minute 54

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 56 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Dessau 05 kassierte einmal Gelb.

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Luca Finn Prielipp, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bitterfeld-Wolfener zu erlangen (88.). Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Dessau 05: Becker – Schultz (54. Erdmann), Pälchen (70. Lübke), Sparfeld, Pratsch (73. Schmitkamp), Mieth, Biriuk (54. Baumgart), Friebe, Barabasch, Zoblofsky, Girke (54. Werthmann)

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kunyk, May, Moroz (90. Hoffmann), Schmökel, Wróblewski (52. Yaghobi), Schinkel (77. Bakkush), Seniura, Prielipp, Kuras, Sonco

Tore: 0:1 Maurice May (32.), 1:1 Niklas Mieth (54.), 2:1 Elia Miro Friebe (56.), 2:2 Luca Finn Prielipp (88.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Andreas Pak; Zuschauer: 270