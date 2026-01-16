Ergebnis 15. Spieltag Kräftemessen zwischen VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim endet unentschieden 0:0
Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.
Merseburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim mit einem torlosen 0:0 (0:0). 147 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Ulmenweg Pl.2 live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Luis Paul (Magdeburg) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Merseburg
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 15
Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SG Rot-Weiß Thalheim
VfB Merseburg: Przigode – D. Wagner, Hillemann, Bierschenk (52. Kothe), Nicodemus, Korngiebel, J. L. Wagner, Berndt (70. Dähne), Frühauf, Erovic (70. Friedrich), Mittler (70. Arndt)
SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Sonco, Jalo, Kolomiiets, Seniura, Lytvyn, Schmökel, May, Sambu Cabral (80. Zawada), Ndour, Schinkel
; Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Christian Petzka, Julien-Rene Franke; Zuschauer: 147