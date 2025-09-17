Der SC Bernburg erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 77 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Zorbau.

Bernburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Dienstag den 77 Besuchern der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 geboten. Die Bernburger setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Zorbau durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Carlos Krüger für Bernburg traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Niklas Neuhaus (13.) erzielt wurde.

Minute 13 SC Bernburg und SV Blau-Weiß Zorbau im Gleichstand – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe. Franz Lange traf für Bernburg in Minute 31 und Jamie Liam Bichtemann in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SC Bernburg musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Krüger den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (80.). Damit war der Erfolg der Bernburger entschieden. Die Bernburger haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Zorbau

SC Bernburg: Friedrich – Raeck, Binkau, Schmidt (83. Weigel), Strobach, Fahland (55. Bichtemann), Krüger, F. Lange, Hilmer (74. L. Lange), Schauer, Heitzmann

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Hatim (74. Jose Malu), Neuhaus (60. Sothen), Beer (46. Souvatzoglou), De Pinho Gomes, Stelmak (60. Omerovic), Seidel, Strauchmann, Gomes Da Silva (60. Maier), Neuhaus, Engl

Tore: 1:0 Carlos Krüger (2.), 1:1 Niklas Neuhaus (13.), 2:1 Franz Lange (31.), 3:1 Jamie Liam Bichtemann (58.), 4:1 Carlos Krüger (80.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Daniel König; Zuschauer: 77