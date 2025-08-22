Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen hinnehmen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. In der Sportanlage Thalheim haben 810 Zuschauer am Freitag das Kräftemessen zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (73.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Niklas Hadaschik die Gäste in Führung (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Die SG Rot-Weiß Thalheim rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kunyk, Seniura, Kuras, Lytvyn (88. Gräbe-Schmelzer), Sonco (74. May), Prielipp, Schinkel (66. Hoffmann), Moroz, Wróblewski (90. Zahrt), Schmökel

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hlynianyi, Ehrhardt (71. Hoffmann), Günther, Böhme, Sumka (71. Gründling), Hadaschik (90. Born), Weimann, Bark (90. Galushyn), Bauer, Litzenberg

Tore: 0:1 Niklas Hadaschik (74.); Zuschauer: 810