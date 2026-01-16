Ergebnis 7. Spieltag SG Rot-Weiß Thalheim unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SV Fortuna Magdeburg
Die SG Rot-Weiß Thalheim hatte am Donnerstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 1:3 (0:1).
Bitterfeld-Wolfen/MTU. Das Spiel zwischen Thalheim und Magdeburg ist mit einer deutlichen 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.
Drilon Halilaj (SV Fortuna Magdeburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Bitterfeld-Wolfener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Queba Sonco den Ball ins Netz.
SG Rot-Weiß Thalheim und SV Fortuna Magdeburg – 1:1 in Minute 81
Unentschieden. Magdeburgs Bleon Rexhepi konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 02.10.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 7
In der Nachspielzeit nutzte die SV Fortuna Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der siebten Minute konnte Illya Kovkrak (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+7). Mit 3:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.
Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Fortuna Magdeburg
SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Prielipp, Schinkel (69. Sambu Cabral), (46. Gräbe-Schmelzer), Kuras, May (60. Zahrt), Schmökel, Sonco, Moroz, Wróblewski (88. Henze), Kunyk
SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Pide, Weidemeier (87. Rexhepi), Schüler (78. Rudolph), Steinbach (62. Bimenyimana), Megel (27. Domitz), Ehrenberg (82. Kovkrak), Gerstner, Kauka, Lange, Halilaj
Tore: 0:1 Drilon Halilaj (42.), 1:1 Queba Sonco (81.), 1:2 Bleon Rexhepi (88.), 1:3 Illya Kovkrak (90.+7); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Justin Geese; Zuschauer: 98