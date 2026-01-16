Die SG Rot-Weiß Thalheim hatte am Donnerstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 1:3 (0:1).

SG Rot-Weiß Thalheim unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SV Fortuna Magdeburg

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Das Spiel zwischen Thalheim und Magdeburg ist mit einer deutlichen 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Drilon Halilaj (SV Fortuna Magdeburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Bitterfeld-Wolfener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Queba Sonco den Ball ins Netz.

SG Rot-Weiß Thalheim und SV Fortuna Magdeburg – 1:1 in Minute 81

Unentschieden. Magdeburgs Bleon Rexhepi konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 7

In der Nachspielzeit nutzte die SV Fortuna Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der siebten Minute konnte Illya Kovkrak (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+7). Mit 3:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Fortuna Magdeburg

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Prielipp, Schinkel (69. Sambu Cabral), (46. Gräbe-Schmelzer), Kuras, May (60. Zahrt), Schmökel, Sonco, Moroz, Wróblewski (88. Henze), Kunyk

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Pide, Weidemeier (87. Rexhepi), Schüler (78. Rudolph), Steinbach (62. Bimenyimana), Megel (27. Domitz), Ehrenberg (82. Kovkrak), Gerstner, Kauka, Lange, Halilaj

Tore: 0:1 Drilon Halilaj (42.), 1:1 Queba Sonco (81.), 1:2 Bleon Rexhepi (88.), 1:3 Illya Kovkrak (90.+7); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Justin Geese; Zuschauer: 98