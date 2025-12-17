Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den BSV Halle-Ammendorf mit 1:2 (0:2).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Kai Uwe Ziegler. Der Trainer von Thalheim musste sein Team bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Halle-Ammendorf beobachten.

Steven Niesel (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim steckte einmal Gelb ein (26.). Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: In Minute 32 wurde ein weiteres Tor durch Dominic Winkler erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

SG Rot-Weiß Thalheim liegt 0:2 zurück – 32. Minute

In der 59. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Luca Finn Prielipp den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Thalheim erlangte (89.). In Spielminute 94 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – BSV Halle-Ammendorf

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Kolomiiets (46. May), Ndour (65. Schinkel), Bakkush (90. Zawada), Schmökel, Seniura, Lytvyn, Moroz, Prielipp, Jalo, Gräbe-Schmelzer (65. Sonco)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Winkler, Meyer (65. Kowalski), Hoffmann (78. Piontek), Piven (78. Bergmann), Schubert, Hotopp, Agwu (65. Schmitz), Niesel, Kunze, Dabel

Tore: 0:1 Steven Niesel (10.), 0:2 Dominic Winkler (32.), 1:2 Luca Finn Prielipp (89.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Emilio Pepe Krauße, Steffen Look; Zuschauer: 80