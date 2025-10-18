Der SSC Weißenfels errang am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den SV Dessau 05.

Weißenfels/MTU. Im Stadtstadion haben 86 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SSC Weißenfels und dem SV Dessau 05 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (30., 36., 83.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Timm Koch den Gastgeber in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Die Weißenfelser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Dessau 05

SSC Weißenfels: Lohmann – Raßmann (65. Schneider), Purrucker (90. Olajide), Hafkesbrink (56. Zerbe), Puphal, Zozulia (90. Kopp), Schumann, T. Koch, Necke (65. Dierichen), Luib, P. Koch

SV Dessau 05: Becker – Pälchen (90. Erdmann), Zoblofsky, Biriuk (90. Savrii), Schultz (58. Von Zansen), Friebe, Girke (46. Baumgart), Barabasch, Pratsch, Mieth, Sparfeld

Tore: 1:0 Timm Koch (89.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Jannis Körner, Marcel Meier; Zuschauer: 86