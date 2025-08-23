Dem SV Blau-Weiß Zorbau glückte es am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB 1906 Sangerhausen mit 4:2 (3:2) zu besiegen. 87 Zuschauer waren live dabei.

Zorbau/MTU. Der SV Blau-Weiß Zorbau und der VfB 1906 Sangerhausen haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 4:2 (3:2).

Gleich nach dem Anstoß schoss Nikita Bondarenko das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Bondarenko (15.) erzielt wurde.

Minute 15: SV Blau-Weiß Zorbau vorne dank zwei Treffern von Nikita Bondarenko – 2:0

Tor Nummer drei schoss Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen (21.). Die Partie blieb spannend. Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) und Oleksandr Maier (Zorbau) trafen in Minute 30 und 40. Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Dennis Omerovic wurde für Elisio Gomes Da Silva eingesetzt und Branden Garrett Stelmak für Maurice Engl. Auf der Gastseite räumten Danny Schulz für Patrick Olbricht und Gabriel Edgar Schneider für Max Hennig den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Olavio Fernandes De Pinho Gomes, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu festigen (90.+2). Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB 1906 Sangerhausen

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Beer, Neuhaus, Seidel, Engl (80. Stelmak), Bondarenko, Hatim, Maier (85. De Pinho Gomes), Tsipi, B. Strauchmann, Gomes Da Silva (65. Omerovic)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schneider (63. Hennig), Schulz (63. Olbricht), Kern, Wagenhaus (86. Reiber), Sonnenberg, Husung (76. Stöhr), Schäffner, Worch, Weick, Hildebrandt

Tore: 1:0 Nikita Bondarenko (6.), 2:0 Nikita Bondarenko (15.), 2:1 Kevin-Eugenio Schäffner (21.), 2:2 Kevin-Eugenio Schäffner (30.), 3:2 Oleksandr Maier (40.), 4:2 Olavio Fernandes De Pinho Gomes (90.+2); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 87