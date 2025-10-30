Dem VfB 1906 Sangerhausen gelang es am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV Blau-Weiß Dölau mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 107 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Die 107 Besucher des Friesenstadions haben am Donnerstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen die Gäste aus Dölau mit 3:0 (2:0) souverän.

Niklas Kern (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Gabriel Edgar Schneider (36.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Das finale Tor der Partie fiel zwölf Minuten nach der Pause, als Bruno Weick den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (57.). Damit war der Triumph der Sangerhäuser entschieden. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Dölau

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Sonnenberg (75. Reiber), Schulz (26. Stöhr), Worch, Olbricht, Scholz (73. Husung), Kern, Hildebrandt, Schäffner, Schneider

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Hensen (63. Haensch), Kamm Al Azzawe (63. Scheffler), Groß, Giese, Redmann (68. Hermann), Gros, Burghardt, Lippoldt, Kreideweiß, Prinzler

Tore: 1:0 Niklas Kern (34.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (36.), 3:0 Bruno Weick (57.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Marcel Meier; Zuschauer: 107