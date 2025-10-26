Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SC Bernburg heimste der VfB Merseburg am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Merseburg/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz Ulmenweg haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen die Gäste aus Bernburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Oliver Hillemann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Merseburger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Tim Knerler der Torschütze (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

VfB Merseburg führt nach 5 Minuten 2:0

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Maximilian Roß kam rein für Maso Erovic und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite sprangen Pepe Streithoff für Til Heitzmann und Dustin Strobach für Felix Hilmer ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Dustin Strobach den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Bernburg erlangte (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Die Merseburger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – Erovic (61. Roß), Korngiebel, J. L. Wagner, Bierschenk, D. Wagner, Frühauf (63. Voigt), Hillemann, Berndt (81. Arndt), Knerler (90. Kothe), Nicodemus (75. Dähne)

SC Bernburg: Friedrich – Heitzmann (7. Streithoff), Hilmer (51. Strobach), Fahland, Krüger, Raeck, Lange, Lange, Becker, Schauer, Staat (57. Schmidt)

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78