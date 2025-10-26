Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang der Turbine Halle ein 2:1 (1:0)-Triumph über die SG Union Sandersdorf.

Halle/MTU. Die 50 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Sandersdorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Nick Josef Waschkowitz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Lennox Sikora den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Minute 55: Turbine Halle baut Führung auf 2:0 aus

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Anton Groh, den Ball ins Netz zu befördern und den Sandersdorfern noch ein Tor zu verschaffen (74.). Die Hallenser sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Nordhausen, Sultanaliev, Sikora (71. Zaeske), Hildebrandt (67. Saile), Heidelberger (85. Fox), Waschkowitz (80. Brandt), Sommer, Só, Schneider (89. Alassaf Alasaad), Ries

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Seide, Pätzke (46. Stagat), Mackowiak (75. Franzke), Uhte, Schneider, Mittmeier, Mühlbauer (56. Mieshchanin), Födisch, Groh, Nitsche (83. Bergmann)

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50