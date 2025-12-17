So viel Geld wie bei der Endrunde im nächsten Sommer hat der Fußball-Weltverband für Antritts- und Erfolgsprämien noch nie bezahlt. Der Weltmeister kassiert einen Mega-Scheck.

Die FIFA mit Präsident Gianni Infantino hat einen Rekord-Finanzbeitrag für die WM 2026 genehmigt. (Archivbild)

Berlin - Der Fußball-Weltverband FIFA wird bei der Weltmeisterschaft 2026 Rekord-Prämien ausschütten. Der FIFA-Rat genehmigte Ausgaben in Höhe von insgesamt 727 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 620 Millionen Euro). Davon fließen 655 Millionen US-Dollar in die nach Endplatzierungen gestaffelten Erfolgsprämien. Das bedeutet nach Angaben des Weltverbandes eine Steigerung von 50 Prozent im Vergleich zur vergangenen WM 2022 in Katar.

Der Weltmeister erhält eine Siegerprämie in Höhe von 50 Millionen US-Dollar, der unterlegene Finalist darf sich immerhin mit 33 Millionen US-Dollar trösten. Die schlechtesten WM-Starter (Platz 33 bis 48) kassieren immerhin neun Millionen US-Dollar aus dem Topf. Zudem erhalte jede der 48 teilnehmenden Mannschaften zur Deckung der Vorbereitungskosten 1,5 Millionen US-Dollar, teilte die FIFA mit.

FIFA-Boss hebt Beitrag als „wegweisend“ hervor

Die WM im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko werde „auch hinsichtlich ihres finanziellen Beitrags zur globalen Fußballgemeinschaft wegweisend sein“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino laut einer Pressemitteilung.

Die FIFA kündigte zudem an, dass auch der Jugendfußball weiter gefördert werden soll. Der FIFA-Rat bestätigte die Einführung neuer U15-Turniere im Festival-Stil für Jungen und Mädchen. Sie stehen allen 211 FIFA-Mitgliedsverbänden offen.

Angesichts der weltweiten politischen Spannungen hat der FIFA-Rat zudem die Einrichtung eines Wiederaufbaufonds nach Konflikten genehmigt.