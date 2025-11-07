42 von 48 Teams qualifizieren sich direkt für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Die restlichen sechs Tickets werden über Playoffs vergeben. Bald steht fest, wer dort auf wen trifft.

Am 20. November finden die Auslosungen für die Playoffs zur Fußball-WM statt. (Archivbild)

Zürich - Die Auslosungen für die Playoffs zur Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 finden am 20. November (13.00 Uhr) in Zürich statt. Das teilte der Weltverband FIFA mit.

Die letzten sechs Tickets werden im März für die am 11. Juni beginnende WM in Kanada, Mexiko und den USA vergeben - vier in Europa, zwei bei einem interkontinentalen Playoff-Turnier mit sechs Teilnehmern.

DFB-Team kann sich aus eigener Kraft direktes WM-Ticket sichern

Die deutsche Nationalmannschaft will sich den Umweg über die Playoffs sparen. Bei zwei Siegen am Freitag kommender Woche in Luxemburg und am 17. November gegen die Slowakei hätte das Team von Trainer Julian Nagelsmann als Gruppenerster das direkte Ticket auf jeden Fall gelöst.

In Europa gibt es in den Playoffs jeweils Viererturniere mit Halbfinale und Finale - jeweils ohne Rückspiel. Dabei sind die zwölf Gruppenzweiten der Qualifikation sowie die besten Gruppensieger der Nations League.

Bolivien und Neukaledonien schon dabei

Beim interkontinentalen Turnier, das in Nordamerika ausgetragen werden soll, sind Bolivien als südamerikanischer Vertreter sowie Neukaledonien für Ozeanien bereits dabei.

Dazu kommen zwei Nordamerika-Vertreter sowie je ein Team aus Afrika und Asien, die allesamt nach der kommenden Länderspielphase feststehen. Jeweils drei Teams ermitteln einen WM-Starter - wer in der Weltrangliste gut genug steht, hat zunächst Freilos und braucht dann nur einen Sieg im Playoff-Finale.

Mehr als Hälfte der WM-Teilnehmer steht fest

Bislang stehen 28 von 48 Teilnehmern für die WM fest. 14 weitere Mannschaften kommen in diesem Monat noch dazu - drei aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik, elf aus Europa.