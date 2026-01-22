Bei einem Spiel des FC Brügge in Kasachstan zeigen sich drei Fans nur im aus der Filmparodie Borat bekannten Badeanzug. Nun sitzt das Trio im Gefängnis.

Astana - Ein Auftritt im Borat-Outfit endete für drei Fußball-Fans des FC Brügge in einem kasachischen Gefängnis. Die Anhänger des belgischen Top-Clubs hatten beim 4:1 in der Champions League beim kasachischen Meister Qairat Almaty ihre Kleidung abgelegt und waren anschließend nur noch im Badeanzug, bekannt aus der Filmparodie Borat.

Es folgte die Festnahme durch die Polizei des islamisch geprägten Landes wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Trunkenheit. Ein Gericht verhängte gegen die Beteiligten eine Ordnungshaft von fünf Tagen, teilte der Pressedienst der Polizei der staatlichen Nachrichtenagentur Kazinform zufolge mit.

Im Film Borat von 2006 mimte der Schauspieler Sacha Baron Cohen einen angeblich aus Kasachstan stammenden Journalisten. Der Streifen parodierte vor allem Vorurteile in den USA gegenüber Einwanderern, kam aber auch in Kasachstan wegen des als antisemitisch und frauenfeindlich dargestellten Reporters nicht gut an. Der damalige Präsident Nursultan Nasarbajew beschwerte sich in den USA gar über die Darstellung seines Staates.