Manchmal kommt es vor, dass Reporter von Stars bei Interviews ein Autogramm oder Selfie wollen. In Madrid war es andersherum: Dort bat BVB-Coach Terzic einen früheren Star um ein gemeinsames Foto.

Madrid - Auch gestandene Top-Trainer bleiben in ihrem Herz oft echte Fußballfans mit großen Idolen. So geschah es, dass Borussia Dortmunds Coach Edin Terzic den früheren Superstar Alessandro Del Piero um ein Selfie bat.

Der Italiener hatte den BVB-Trainer nach dem 1:2 im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales bei Atlético Madrid für den US-Sender CBS interviewt. Nach dem Gespräch verabschiedete Del Piero seinen Gesprächspartner, doch Terzic kehrte noch mal kurz zurück, zückte sein Handy und bat um ein gemeinsames Foto.

„Tut mir leid, tut mir leid“, meinte Terzic auf Englisch, wie auf einem Videoschnipsel zu hören ist. „Aber du warst mein größter...“ - was genau, das ist in dem kurzen Clip nicht mehr zu hören. „Selbstverständlich“, antwortete Del Piero. Das Video wurde unter anderem von Del Pieros langjährigem Verein Juventus Turin in den sozialen Netzwerken weiterverbreitet.

Del Piero, unter anderem Champions-League-Sieger 1996, dreimaliger Finalist in der Königsklasse, mehrmaliger Meister mit Juve und als Krönung 2006 Weltmeister mit Italien, erzählte danach in der CBS-Sendung von dem kuriosen Moment. „Wir haben uns ein bisschen über unsere Vergangenheit ausgetauscht“, sagte der 49-Jährige.