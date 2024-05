BVB setzt in Paris auf Team aus Hinspiel

Der BVB geht in Paris mit der gleichen Startelf wie im Hinspiel auf den Platz.

Dortmund - Borussia Dortmund setzt beim Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain auf die Mannschaft, der vor sechs Tagen im ersten Duell mit dem französischen Meister ein 1:0-Erfolg gelungen war.

Alle zehn Feldspieler, die Trainer Edin Terzic am vergangenen Wochenende in der Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg (5:1) aus der Startelf rotiert hatte, kehren für die Partie am Abend (21 Uhr/Amazon Prime Video) im mit knapp 50.000 Zuschauern ausverkaufen Parc des Princes zurück.

Im Gegensatz zum Hinspiel steht dem Bundesliga-Fünften auch Angreifer Donyell Malen wieder zur Verfügung. Der schnelle Angreifer sitzt zunächst auf der Bank.