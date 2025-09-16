In der ersten Halbzeit liefern Juventus Turin und der BVB sich ein wenig spektakuläres Duell - nach der Pause legen sie dann richtig los. Dortmund verspielt den Sieg in letzter Minute.

Turin - Borussia Dortmund hat zum Start in die Champions-League-Saison in einem packenden Kräftemessen bei Juventus Turin einen Sieg in der Nachspielzeit noch aus der Hand gegeben. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac trennte sich in einem erst chancenarmen und dann spektakulären Spiel 4:4 (0:0) vom italienischen Rekordmeister.

Karim Adeyemi (52. Minute), Felix Nmecha (65.), Yan Couto (74.) und Ramy Bensebaini (86./Handelfmeter) erzielten die Tore für den Fußball-Bundesligisten. Der Ex-Münchner Kenan Yildiz (63.), Dusan Vlahovic (68./90.+4) und Lloyd Kelly (90.+6) trafen für die Italiener. Am nächsten Spieltag der Königsklasse empfängt der BVB am 1. Oktober dann Athletic Bilbao.