München - UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin blickt vor dem Finale der Champions League in München zufrieden auf das erste Jahr nach der Umstellung des Europapokal-Modus. „Man kann keinen Erfolg als hundertprozentig ansehen, aber es ist ein riesiger Erfolg, der unsere Erwartungen übertroffen hat. Wenn man die Champions League einmal beiseitelässt, sieht man die Europa League und die Conference League“, sagte Ceferin dem „Kicker“.

Der Slowene argumentierte mit dem Beispiel Celje, das in der Conference League überraschend das Viertelfinale erreichte und dort den deutlich reicheren AC Florenz forderte. „Dieses neue Format bietet also Vereinen wie diesen noch mehr Chancen“, sagte der 57-Jährige. Am kommenden Samstag (21.00 Uhr) endet mit dem Königsklassen-Finale zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain die Europapokal-Saison 2024/25.

Ceferin lobt Beziehungen zu den Ligen

Die Champions League, die Europa League und die Conference League werden seit dieser Saison in einer Art Ligamodus statt wie bisher in einer Gruppenphase eröffnet. Daraus ergibt sich in der Folge ein Turnierbaum.

Ceferin bekommt auch von den Clubs positive Rückmeldungen dafür. „Die Vereine sind überwältigt. Sie sind so unglaublich glücklich, dass es kaum zu glauben ist. Grundsätzlich haben wir auch sehr gute Beziehungen zu den europäischen Ligen, die verstehen, dass wir in gewisser Weise im selben Ökosystem leben und zusammenarbeiten müssen. Wir alle wachsen durch unseren Wettbewerb“, sagte der UEFA-Boss.