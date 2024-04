London - Der FC Chelsea hat mit dem deutschen Duo Melanie Leupolz und Sjoeke Nüsken den Einzug ins Finale der Champions League der Frauen erneut verpasst. Die Blues kassierten in London gegen den Titelverteidiger FC Barcelona eine 0:2 (0:1)-Niederlage.

Nach dem Überraschungs-1:0 im Hinspiel in Katalonien schieden die Chelsea-Frauen damit wieder gegen Barça aus. Den zweiten Finalisten ermitteln in einem französischen Duell Paris Saint-Germain und Olympique Lyon.

Aitana Bonmatí hatte Barcelona in der 25. Minute in Führung gebracht. Nationalspielerin Nüsken wäre kurz vor dem Platzverweis für ihre Mitspielerin und Abwehrchefin Kadeisha Buchanan in der 59. Minuten durch eine Gelb-Rote Karte fast der Ausgleich für Chelsea gelungen. Doch sie scheiterte am Pfosten. Per Foulelfmeter gelang Barcelona durch die Schweding Fridolina Rolfö (75.) stattdessen der Treffer, der zum Weiterkommen reichte.

In der vergangenen Saison war Chelsea im Halbfinale ebenfalls gegen Barcelona ausgeschieden (0:1/1:1).