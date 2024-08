London - Dank Torjäger Erling Haaland bleibt Englands Fußball-Meister Manchester City auch nach drei Spielen in der neuen Saison der Premier League ohne Punktverlust. Der überragende Norweger erzielte beim 3:1 (2:1)-Sieg bei West Ham United alle drei Treffer zum dritten Sieg.

Der frühere Dortmunder traf in der 10. und 30. Minute zur 2:1-Pausenführung für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola, der zunächst auf den zurückgekehrten Ex-Nationalmannschaftskapitän İlkay Gündogan verzichtete. Den zwischenzeitlichen Ausgleich markierte unfreiwillig Ruben Dias (19.) per Eigentor.

Mohammed Kudus (52.) verpasste mit einem Pfostenschuss das mögliche 2:2. Bei den Gastgebern aus London saß Nationalstürmer Niclas Füllkrug beim Anpfiff auf der Ersatzbank, kam Mitte der zweiten Halbzeit aber wie Gündogan noch auf das Feld. Mann des Spiels aber war Haaland, der 24-Jährige sorgte in der 83. Minute für die Entscheidung.

Havertz-Tor reicht Arsenal nicht gegen Brighton

Fabian Hürzeler bleibt als Trainer von Brighton & Hove Albion in der Premier League ungeschlagen. Der Aufstiegstrainer des FC St. Pauli erkämpfte in der englischen Fußball-Meisterschaft ein 1:1 (0:1) beim FC Arsenal. Der glänzend aufspielende Nationalspieler Kai Havertz hatte die Gunners mit einem sehenswerten Lupfer in der 38. Minute in Führung gebracht. Nachdem Arsenals Declan Rice in der 49. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, erzielte Joao Pedro (58.) den Ausgleich für Hürzelers Team. Brighton hat nach drei Spieltagen ebenso wie der FC Arsenal zwei Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.