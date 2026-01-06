Liam Rosenior verrät in einer Pressekonferenz des französischen Vereins, wohl neuer Trainer des Londoner Premier-League-Clubs zu werden. Der Engländer soll die Nachfolge von Enzo Maresca antreten.

Straßburg - Liam Rosenior wird offenbar neuer Trainer von Club-Weltmeister FC Chelsea. Wie der 41-jährige Engländer auf einer Pressekonferenz seines französischen Clubs Racing Straßburg bekanntgab, gibt es eine mündliche Vereinbarung über seinen Wechsel in die Premier League. „Ich habe die Erlaubnis erhalten, mit einem der größten Fußball-Vereine der Welt zu sprechen. Es sieht so aus, als würde ich der nächste Trainer dieses Fußball-Vereins werden“, sagte Rosenior.

Rosenior: „Gibt Vereine, denen man einfach nicht absagen kann“

Der 41-Jährige würde damit auf Enzo Maresca folgen, von dem sich Chelsea am Neujahrstag getrennt hatte. Es sei „noch nichts unterschrieben“, aber es gebe „eine mündliche Übereinkunft“, sagte Rosenior. „Ich hätte den Job bei Chelsea nicht angenommen, wenn ich nicht bereit gewesen wäre. Es gibt Vereine, denen man einfach nicht absagen kann. Ich hoffe, die Straßburger Fans sehen das und sind stolz darauf“, sagte er.

Rosenior ist seit Juli 2024 Trainer von Racing Straßburg und führte den Club aus dem Elsass in der vergangenen Saison auf Platz sieben in der französischen Meisterschaft. Der FC Chelsea wäre sein erster Verein in der Premier League, nachdem er in seiner Heimat bislang lediglich den Zweitligisten Hull City trainiert hatte. Der US-Unternehmer Todd Boehly ist Mitbesitzer sowohl von Racing Straßburg als auch des FC Chelsea.