Beim SC Magdeburg schaut man bei der EM natürlich auch besonders auf das schwedische Nationalteam. Schließlich gehören da gleich vier Magdeburger zu Kader. Felix Claar konnte sich beim ersten Testspiel auch gleich als bester Torschütze auszeichnen.

Magdeburg - Mit der letzten Handball-Europameisterschaft haben die Schweden noch eine ordentliche Rechnung offen. Beim Turnier in Deutschland vor zwei Jahren standen die Tre Kronors schon mit einem Bein im Finale, kassierten dann aber im Halbfinale gegen Frankreich mit dem letzten Wurf des Spiels noch den Ausgleich zum 27:27, mussten in die Verlängerung und verloren 30:34. Bitter vor allem deshalb, weil der direkt verwandelte Freiwurf von Elohim Prandi ziemlich umstritten war. Die Schweden waren vor allem darüber sauer, weil die Schiris nicht den Videobeweis bemühten, um sicher zu gehen, ob Prandi beim Wurf wirklich einen Fuß auf dem Boden hatte.

Umso heißer dürften die Schweden, die damals das DHB-Team im kleinen Finale mit 34:31 schlugen, jetzt beim Heimturnier auf den Titel sein. Die SCM-Fans dürften neben dem DHB-Team auch besonders intensiv die Schweden verfolgen. Schließlich haben die Blau-Gelben mit Daniel Pettersson, Felix Claar, Albin Lagergren und Oscar Bergendahl gleich vier Magdeburger in ihrem Kader. Und Claar ragte beim ersten Testspiel gleich heraus und warf beim 34:27-Sieg gegen Brasilien sieben Tore. Auch Torhüter Mikael Appelgren war in Topform. Und mit Bergendahl steht auch die schwedische Abwehr wieder besser, als bei der WM vor einem Jahr. Die hatte Magdeburgs Kreisläufer ja aufgrund einer Sprunggelenksverletzung mit anschließender OP verpasst.

Bergendahl sorgt für Stabilität in der Abwehr

„Ich bin sehr zufrieden mit unserer heutigen Defensivleistung. Es ist toll, Max Darj und Oscar Bergendahl wieder in der Innenverteidigung dabei zu haben. Und Felix Claar ist als zweiter Verteidiger ebenfalls hervorragend. Und es ist großartig, dass Mikael Appelgren wieder in Topform ist. Ich hoffe, er setzt seinen eingeschlagenen Weg fort“, lobte Nationaltrainer Michael Apelgren, der mit Jerry Tollbring allerdings schon einen Ausfall beklagen muss. Für den früheren Spieler der Füchse Berlin und Rhein-Neckar Löwen rückt auf Linksaußen der erst 20-jährige Felix Montebovi vom HK Malmö in den EM-Kader.

Weil es vor einem Jahr nur zu einem enttäuschenden Rang zwölf reichte, wurde bei der Analyse auch eine zu kurze Vorbereitung bei den Gründen aufgeführt. Deshalb versammelte Nationaltrainer Michael Apelgren sein Team schon am 2. Januar. Bis zum ersten Spiel in Malmö gegen die Niederlande am 17. Januar nehmen sich die Schweden also 15 Tage Zeit. „Wir brauchen das auch. Denn es fühlte sich im vergangenen Jahr so an, als wären wir bei der WM einfach hineingeworfen worden“, erklärt Spielmacher Jim Gottfridsson auf der Homepage des schwedischen Verbandes. Und Torhüter Fabian Norsten betont: „Wir haben gemerkt, dass wir schon jetzt an einem ganz anderen Punkt sind als damals.“ Während der Vorbereitung ist sogar ein Familientag geplant, um auch für die nötige Lockerheit zu sorgen.