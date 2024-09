Frankfurt/Main - Die Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokalwettbewerbs zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund sowie dem 1. FSV Mainz 05 und Bayern München werden live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Die ARD überträgt am 29. Oktober (20.45 Uhr) das Duell der Wölfe gegen die Borussia, das ZDF (20.45 Uhr) die Partie in Mainz gegen Rekordpokalsieger Bayern.

Eröffnet wird die zweite Runde am 29. Oktober (18.00 Uhr) unter anderem von Titelverteidiger und Meister Bayer 04 Leverkusen gegen den Zweitligisten SV Elversberg. Auch RB Leipzig spielt gegen den FC St. Pauli um diese Zeit. Am Abend (20.45 Uhr) tritt Vize-Meister VfB Stuttgart gegen den 1. FC Kaiserslautern an.

Am 30. Oktober gibt es neben dem Abendspiel der Bayern noch ein weiteres Bundesligaduell. Bereits um 18.00 Uhr treffen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Sky überträgt alle 16 Partien der zweiten Pokalrunde live.